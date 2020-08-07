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Бывший возлюбленный с друзьями ворвался в квартиру девушки и украл более 100 тысяч рублей

Также грабители прихватили два сотовых телефона
Есен АбилькеновЕсенАбилькенов
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Фото УМВД по Тюменской области

Фото УМВД по Тюменской области

На пульт дежурной части тюменской полиции поступило заявление от 20-летней девушки. Она сообщила, что неизвестные ворвались в ее квартиру и, применив насилие, забрали деньги и два сотовых телефона.

Полицейские в кратчайшие сроки вышли на след злоумышленников. Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции ранее судимых граждан 20 – 22 лет.

Выяснилось, что один из фигурантов периодически находился в интимных отношениях с потерпевшей. За несколько дней до преступления между ними произошёл конфликт. Затем молодой человек попросил своих знакомых об услуге.

Когда девушка была дома одна, в дверь позвонили. За порогом оказались неизвестные, которые затолкнули тюменку внутрь и зашли следом. Один удерживал потерпевшую, пока второй бил ее руками по голове. Злодеи закрыли девушке лицо тряпкой, чтобы она их не опознала.

В это время бывший возлюбленный прошел в комнату и похитил деньги, которые находились в сумке под диваном. Другой прихватил два сотовых телефона потерпевшей. Затем злоумышленники ушли и скрылись с места на такси.

Полицейские изъяли телефоны и вернули владелице. Сумма похищенных средств составила более 100 тысяч рублей. Деньги налетчики поделили.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.