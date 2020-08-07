В Тюмени изъяли более 100 килограммов сомнительной рыбной продукции

Фото со страницы Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в ВК

Контроль за предприятиями по производству и обороту рыбы и морепродуктов ведут сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. За первые шесть месяцев 2020 года они обследовали 98 объектов, в том числе 33 предприятия общественного питания и 65 учреждений продовольственной торговли.

Из оборота изъято 23 партии рыбы и рыбных продуктов общим объемом более 108 кг. В основном претензии Роспотребнадзора заключаются в отсутствии полной и достоверной информации для потребителей, отсутствии документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции.

Составлено 63 протокола об административных правонарушениях, в том числе 21 протокол за нарушение требований технических регламентов Таможенного союза. Работники ведомства выписали штрафов на сумму более полумиллиона рублей.

В лабораториях исследовано 258 проб рыбы и рыбных продуктов. В результате доля продукции, не соответствующей нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, составила 1,3%, или 2 пробы из 68. Пробы, исследованные по физико-химическим, санитарно-химическим, радиологическим и паразитологическим показателям соответствовали нормативным требованиям.