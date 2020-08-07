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Лучшего полицейского-кинолога определили в Тюмени

Собака под руководством сотрудницы полиции делает результативным практически каждый выезд
Есен АбилькеновЕсенАбилькенов
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Фото УМВД по Тюменской области

Фото УМВД по Тюменской области

По итогам служебной деятельности за текущий период старший сержант полиции Екатерина Семенова признана лучшей по профессии в Тюмени. Она служит в Центре кинологической службы почти четыре года.

Ее четвероногий напарник бельгийская овчарка Реттунг Динст Воланд работает по розыску следов человека.В сентябре прошлого года Екатерина вместе с Воландом заняли второе место на чемпионате МВД России среди территориальных органов по многоборью кинологов.

Этому тандему уже 3,5 года. Навыки дрессуры и профессиональные качества бельгийской овчарки Елена Семенова демонстрировала неоднократно.

Так, в мае Елена выехала по сообщению о попытке угона автомобиля. Дверь машины была вскрыта, магнитола вырвана. Кинолог приступила к работе. Служебная собака, обследовав авто и салон, повела по следу. Недалеко от места происшествия Воланд нашел магнитофон. А в соседнем дворе собака обнаружила еще одну автомагнитолу и вскоре привела полицейских к другому автомобилю, дверь которого также была взломана.

Уже через несколько минут овчарка по следу привела к пансионату, на пятом этаже были задержаны двое молодых тюменцев. Они оказались причастны к краже магнитол. В УМВД по Тюменской области отмечают, что практически каждый выезд по сообщениям, в которых участвует Воланд, является результативным.