В Тюмени мужчина пытался изнасиловать женщину в подъезде

Фото с сайта СУ СК РФ по Тюменской области

Обвинение 33-летнему жителю областного центра, который 1 августа попытался изнасиловать женщину, предъявили тюменские следователи. По данным правоохранительных органов, в многоквартирном доме на улице Червишевский Тракт мужчина ночью напал на местную жительницу, которая в этот момент заходила в квартиру.

При нападении злоумышленник попытался ее изнасиловать. Преступлению помешал сожитель потерпевшей, который шел следом за женщиной. Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Следователи разыскивают других пострадавших от действий этого мужчины, сообщает «Мегатюмень».

Как сообщили в СКР по Тюменской области, следователи просят женщин, которые ранее пострадали от противоправных действий обвиняемого, обратиться в следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень по адресу: улица Луначарского, 57 или по телефонам: (3452) 43-47-33, 42-05-57.