В Тюмени горело кафе

Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня в Тюмени в 8 часов 17 минут поступило сообщение о пожаре на ул. Калинина. Уже через 5 минут на место вызова прибыли первые пожарные подразделение. Возгорание произошло в помещении кафе, расположенном на втором этаже здания.

Чтобы остановить распространение огня, пожарным понадобилось 8 минут. Еще 20 минут спустя пожар был ликвидирован на общей площади 30 кв. метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Ущерб, причиненный огнем, и причины пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Всего в тушении участвовало 24 человека личного состава и 8 единиц основной и специальной техники подразделений регионального управления МЧС России.