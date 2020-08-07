Водитель «Субару» в Тюмени снес бензоколонку. Фото из группы "ЧС Тюмень" "ВКонтакте"

В районе Московского тракта очевидцы наблюдали за фееричным падением автозаправочного автомата. Происшествие стряслось по глупости, благо все остались живы.

Как сообщил «Комсомольской правде» – Тюмень» очевидец происшествия Александр Бешенцев, сегодня, 7 августа, около 8.00 на заправке по адресу ул. Калужская 86 после обслуживания своего «Субару» водитель поехал, забыв вытащить пистолет из бензобака и двинулся вместе с ним. В результате автозаправочный автомат опрокинулся, и мужчина остановил машину. В ДТП пострадавших нет, дополнил очевидец.