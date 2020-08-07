В Тюмени провели сложную операцию по онкопротезированию

Фото Анастасии Дембицкой, пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Очередную показательную операцию провели хирурги областной клинической больницы № 2. На этот раз под руководством московского специалиста Михаила Щупака тюменские травматологи заменили металлическим протезом кость, которая была повреждена злокачественной опухолью.

Такую операцию на юге Тюменской области врачи выполнили впервые. В результате они спасли 66-летнему мужчине ногу.

Пациент обратился в ОКБ № 2 в марте этого года с жалобами на сильную боль в коленном суставе. Причиной недомогания он считал травму, поскольку до этого ударился ногой о стул. Амбулаторное лечение по месту жительства не помогало. Повторное обследование показало, что причина боли – опухоль. А при полной диагностике выяснилось, что новообразование носит злокачественный характер.

В городе, откуда приехал мужчина, ему предлагали ампутацию конечности. Другой вариант – дожидаться квоты на органосохраняющую операцию в федеральном центре.

Однако недавно возможность оперировать таких пациентов появилась у тюменской областной клинической больницы № 2. Во время операции травматологи удалили поврежденный опухолью участок кости. Вместо него установили конструкцию из специального сплава.

Как рассказал руководитель областного ортопедо-травматологического центра Денис Душин, эта конструкция крупнее тех, которые обычно применяются в ОКБ № 2 при проведении ортопедических операций. Поэтому для мастер-класса в Тюмень пригласили специалиста с богатым опытом онкопротезирования.

Как отметил заведующий хирургическим отделением московской городской онкологической больницы № 62 Михаил Щупак, подобная операция может выполняться как при первичных, так и при метастатических опухолях опорно-двигательного аппарата, в том числе с поражением позвоночника, костей таза.

Это помогает сохранить опорную функцию конечности. А это значит, что человек после реабилитации сможет самостоятельно передвигаться. В Тюмени нет специализированного отделения для онкопротезирования, однако оснащение больницы позволяет проводить хирургическое лечение пациентов с опухолями костной системы, отметил специалист.

Прогнозы на восстановление пациента врачи дают хорошие. Сейчас он из реанимации уже переведён в общую палату, а врачи готовят к операции следующего пациента.