В Тюмени прикрыли несанкционированный приют для животных

Фото пресс-службы УФССП по Тюменской области

Непростое исполнительное производство поступило в один из отделов службы судебных приставов Тюменской области. Сотрудникам ведомства было предъявлено два исполнительных листа в отношении пожилой тюменки.

Жалобу подал сосед женщины, которого беспокоили шум и зловоние, исходившее от неубранной, переполненной животными квартиры. Выяснилось, что в ней проживало 8 собак и 9 кошек, а также на балконе и подоконниках стояли клетки с голубями. При этом в квартире не было ни дивана, ни кровати.

Вторым взыскателем выступила Государственная жилищная инспекция Тюменской области, сотрудники которой не смогли попасть в проблемное жилище. Для исполнения своей работы им требовался доступ в квартиру. В этом помощь оказал судебный пристав.

Женщине по закону был дан срок для исполнения решения суда. Тюменка уверила сотрудника службы, что ее сын построил дом и животных она перевезет туда. Что и было сделано. При последнем визите судебный пристав зафиксировал факт исполнения решения суда.