В Тюмени на один из рынков пришел ОМОН

Фото УМВД по Тюменской области

Полицейские иммиграционного контроля УВМ совместно с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области провели оперативно-профилактический рейд.

Силовую поддержку оказали сотрудники ОМОНа Росгвардии. Правоохранители посетили рынок в Калининском районе Тюмени.

После проверки документов в управление по вопросам миграции доставлены 14 иностранцев. В отношении пяти составлены протоколы за нарушение правил пребывания в России. Работа в данном направлении будет продолжена, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.