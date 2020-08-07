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В Тюмени на один из рынков пришел ОМОН

На торговой территории проходил профилактический рейд
Есен АбилькеновЕсенАбилькенов
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Фото УМВД по Тюменской области

Фото УМВД по Тюменской области

Полицейские иммиграционного контроля УВМ совместно с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области провели оперативно-профилактический рейд.

Силовую поддержку оказали сотрудники ОМОНа Росгвардии. Правоохранители посетили рынок в Калининском районе Тюмени.

После проверки документов в управление по вопросам миграции доставлены 14 иностранцев. В отношении пяти составлены протоколы за нарушение правил пребывания в России. Работа в данном направлении будет продолжена, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.