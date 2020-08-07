В Тюмени грабитель отобрал у 18-летнего парня телефон стоимостью 20 тысяч

Злоумышленник ударил юношу и скрылся с его телефоном Фото: pixabay.com

В тюменскую полицию поступила информация о совершении грабежа. 18-летний молодой человек сообщил, что неизвестный похитил его сотовый телефон и скрылся.

Стражи правопорядка задержали 24-летнего ранее судимого безработного местного жителя. Полицейские установили, что потерпевший ночью гулял по улицам Тюмени. Рядом с ним остановился незнакомый автомобиль.

Водитель подошел и потребовал отдать сотовый телефон. Получив отказ, злоумышленник ударил юношу, отобрал у него телефон стоимостью более 20 тысяч рублей и скрылся. Позже похищенное он продал первому встречному, а деньги потратил.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Виновному грозит лишения свободы на срок до 7 лет. Полицейские напоминают - чем раньше вы обратитесь в органы внутренних дел, тем больше вероятность того, что украденное имущество удастся вернуть, а преступление раскрыть по горячим следам.