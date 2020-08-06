Десятилетнюю Таню Налимову, пропавшую по дороге к бабушке, нашли живой и невредимой

Пропавшая Таня Налимова. Фото: Оперштаб

Десятилетняя Таня Налимова, которая сегодня, 6 августа, около 17.40, пошла в гости к бабушке на Полевую, найдена живой и невредимой. Об этом сообщает Оперативный штаб Тюменской области. По предварительным данным, в отношении девочки никто не совершал противоправных действий, обстоятельства случившегося выясняются.

Сейчас с ребёнком и её родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области.

Напомним, девочку искали весь вечер после того, как она не появилась в доме у бабушки. По словам мамы ребёнка, малышка позвонила бабушке с дороги, находясь в районе сквера Авиаторов, и рассказала, что за ней увязался незнакомец. При этом расстояние, которое ей нужно было пройти от улицы Новой, - не более полукилометра.

Обеспокоенные родители отправились встречать ребёнка, но найти её не смогли. По маршруту девочки не было.

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Официальная статистика гласит, что ежегодно в России пропадает около 55 000 несовершеннолетних. Причины у всех могут быть разные: кто-то сбежал от агрессии и непонимания взрослых, кто-то захотел посмотреть мир и отправился на поиски приключений – таких, «бегунков» без криминала, больше прочих пропавших. А бывают и вовсе печальные случаи, когда ребенок становится добычей преступника. Но нет худшей кары, чем без вести пропавшее дитя (подробнее)