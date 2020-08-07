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Жители Тюменской области уже получили более полумиллиарда рублей сельской ипотеки от Россельхозбанка

Жители региона проявляют повышенный интерес к банковскому продукту
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Жители Тюменской области уже получили более полумиллиарда рублей сельской ипотеки от Россельхозбанка

Жители Тюменской области уже получили более полумиллиарда рублей сельской ипотеки от Россельхозбанка

При всем многообразии ипотечных программ, тюменцы проявляют повышенный интерес к льготной сельской ипотеке со ставкой 2,7% годовых — с ее помощью можно построить или приобрести жилое помещение на сельской территории. В настоящее время в Тюменском региональном филиале Россельхозбанка по этой программе выданы кредиты на общую сумму более 500 миллионов рублей, получателями сельской ипотеки стали 190 семей.

«Сельская ипотека стала локомотивом кредитования в первом полугодии, мы рады что все большее количество тюменских семей имеют возможность улучшить жилищные условия благодаря программе. Выданный объем кредитных средств позволяет нам говорить о востребованности и успешной реализации программы в Тюменской области. При этом для сохранения положительной динамики, Банк активно работает над усовершенствованием механизма взаимодействия с администрациями муниципалитетов, с целью повышения оперативности принятия решений по заявкам. Уверен, объединив наши усилия, нам удастся добиться еще больших успехов на благо нашего региона», - подчеркнул директор регионального филиала Михаил Стебихов.

Напомним, сельская ипотека запущена в 2020 году и является частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она призвана привлечь в агросектор городских жителей и остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% при оформлении договора личного страхования может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении договора личного страхования.