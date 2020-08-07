Жители Тюменской области уже получили более полумиллиарда рублей сельской ипотеки от Россельхозбанка

При всем многообразии ипотечных программ, тюменцы проявляют повышенный интерес к льготной сельской ипотеке со ставкой 2,7% годовых — с ее помощью можно построить или приобрести жилое помещение на сельской территории. В настоящее время в Тюменском региональном филиале Россельхозбанка по этой программе выданы кредиты на общую сумму более 500 миллионов рублей, получателями сельской ипотеки стали 190 семей.

«Сельская ипотека стала локомотивом кредитования в первом полугодии, мы рады что все большее количество тюменских семей имеют возможность улучшить жилищные условия благодаря программе. Выданный объем кредитных средств позволяет нам говорить о востребованности и успешной реализации программы в Тюменской области. При этом для сохранения положительной динамики, Банк активно работает над усовершенствованием механизма взаимодействия с администрациями муниципалитетов, с целью повышения оперативности принятия решений по заявкам. Уверен, объединив наши усилия, нам удастся добиться еще больших успехов на благо нашего региона», - подчеркнул директор регионального филиала Михаил Стебихов.

Напомним, сельская ипотека запущена в 2020 году и является частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она призвана привлечь в агросектор городских жителей и остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% при оформлении договора личного страхования может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении договора личного страхования.