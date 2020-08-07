Погода на 7 августа в Тюмени: все так же солнечно

В пятницу в Тюмени сохранится жаркая погода Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 августа, в Тюмени сохранится ясная солнечная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 16-19 градусов, днем – плюс 28-29 градусов. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду.

По народному календарю 7 августа чествуют Анну Летнюю, которая была матерью Пресвятой Богородицы и бабушкой Иисуса Христа. Анна, хотя и носила на Руси прозвище Летней, считалась зимоуказательницей. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима.

В этот день обычно поспевал первый картофель, а блюда из него становились главным украшением стола. На Руси знали много рецептов из картофеля. Это как традиционные жареная и вареная картошка, так и оладьи, ватрушки, котлеты из картофеля и многое другое.