Менеджер автосалона присвоил деньги после продажи чужого автомобиля

Менеджер автосалона продал машину клиента, а деньги забрал себе Фото: pixabay.com

В полицию областного центра поступило заявление от местного жителя. Он обратился в тюменский автосалон, чтобы продать свой автомобиль. Однако нечистоплотный менеджер обманул не только его, но и своего работодателя.

Подписав все необходимые документы, автовладелец отправился ждать положительного результата. В это время менеджер по продажам, воспользовавшись своим служебным положением, продал автомобиль марки BMW и не предоставил денежные средства ни автосалону, ни законному владельцу.

Похищенные 500 тысяч рублей злоумышленник потратил на долговые обязательства и личные нужды. О том, что его автомобиль продан, а денег больше нет, потерпевший узнал только через некоторое время. И обратился в полицию.

Сотрудники правопорядка задержали и доставили в отдел полиции ранее судимого 29-летнего жителя Тюмени. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Максимальное наказание, которое грозит виновному, – до 6 лет лишения свободы.