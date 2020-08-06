Мужчина вынес из супермаркета корзину с шоколадом

Мужчина украл из магазина корзину с шоколадом Фото: pixabay.com

На пульт дежурной части полиции Тюмени поступило сообщение от сотрудников супермаркета о том, что неизвестный вынес из магазина полную корзину шоколада. Сотрудники уголовного розыска с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого.

Им оказался 38-летний ранее судимый безработный мужчина, который проживает в Тюменском районе. Злоумышленник, находясь в магазине, переложил шоколад с прилавка в продуктовую корзину, а затем, воспользовавшись невнимательностью продавцов, беспрепятственно вышел из торгового заведения.

Мужчина отправился на рынок, где продал шоколад, а деньги потратил на личные нужды. Полицейские установили причастность подозреваемого к еще трем подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Виновник может оказаться за решеткой на срок до 2 лет.