В Армизонском районе бывший муж выпил и угрожал зарезать экс-супругу

Бывший муж угрожал женщине ножом Фото: pixabay.com

В селе в Армизонском районе участковый задержал мужчину, который угрожал убить свою бывшую жену. Когда сотрудник полиции совершал обход административного участка, к нему обратилась жительница деревни Вьялково.

Она рассказала, что ей угрожали расправой. Женщина 1983 года рождения пояснила, что живет вместе с бывшим мужем. Бывшие супруги решили вместе выпить. В итоге всё закончилось ссорой на почве ревности. Подозреваемый схватил женщину, лежавшую на кровати, одной рукой за ногу, а в другой руке держал нож, угрожая убить.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы.