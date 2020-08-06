В тюменской круглой бане пройдет субботник

Фото со страницы "Тюмень - наш дом" в ВК

В Тюмени возобновляются работы по проектированию и реконструкции круглой бани, которая является единственным в городе памятником в стиле конструктивизма. Длительный перерыв в проведении работ был связан с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

8 августа в бане пройдет субботник, чтобы подготовить объект к последующему 3D-сканированию. Это позволит провести более точное проектирование и интеграцию современных инженерных коммуникаций в исторический объект. Работа будет проводиться с помощью лазера, который ранее использовался при детальном сканировании космического корабля «Буран» в Сочи, а также помещений Троице-Сергиевой Лавры.

В связи с состоянием объекта количество участников субботника ограничено до 20 человек. Заявки уже подали 15 жителей. Предварительная запись проводится по телефону +7 (922) 071-95-07. Волонтерам выдадут перчатки, инструмент и каски.

В этом году планируются работы по консервации объекта до начала реконструкции. Продолжаются работы по разработке проекта реконструкции c использованием BIM- технологий, сообщают в администрации города. Проект представят на суд общественности.

В бане предполагается разместить планетарий, открытые научно-технические лаборатории по робототехнике, дизайну и архитектуре, а также лектории и мультимедийное пространство для различных выставок и мероприятий.