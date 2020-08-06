У тюменки арестовали автомобиль за долги по кредитам и коммуналке

Фото пресс-службы УФССП по Тюменской области

Арест автомобиля в счет долгов по кредитам и коммунальным платежам произвели накануне сотрудники службы судебных приставов Тюменской области. Работники ведомства приняли участие в совместном рейде с сотрудниками ГИБДД.

В рамках акции «Таксист» проверено около 50 автомобилистов. Арестовано одно автотранспортное средство, собственница которого бурно возмущалась происходящим. На исполнении в службе судебных приставов находится несколько производств в отношении тюменки, которая задолжала по кредитам и коммунальным платежам 200 тысяч рублей.

Другому таксисту пришлось вызывать собственника арендованного автомобиля, в отношении которого возбуждено почти 50 исполнительных производств за нарушение ПДД. Должник прибыл на место и оплатил 110 тысяч рублей по pos-терминалу. Только после этого таксист смог продолжить работу, сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.