Лжебанкиры отняли у очередной жертвы мошенничества 44 тысячи рублей

Вежливые люди убедили мужчину, что с его счетов неизвестные пытаются снять деньги Фото: pixabay.com

В голышмановскую полицию обратился 47-летний житель. Полицейским он пояснил, что ему на мобильный телефон поступил звонок со стационарного номера с кодом 495.

Неизвестный обратился к нему по имени отчеству и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший поинтересовался наличием кредитной карты у заявителя и сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с его счета. И что для предотвращения несанкционированного снятия денег и зачисления их обратно на счет карты нужно назвать коды безопасности из СМС-сообщений.

Мужчина, не подозревая обмана, назвал всю запрашиваемую злоумышленником информацию. А затем, зайдя в мобильное приложение банка, обнаружил, что у него сняли деньги в сумме 44 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут поиск мошенников. Стражи порядка напоминают, что сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят гражданам с сообщением о сомнительных финансовых операциях.

При поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах. При получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию.

Работник банка не ведет длительных разговоров с одним клиентом и не перезванивает ему с разных телефонных номеров. Аферисты же беседуют со своими жертвами по 20, 30 минут, а то и по нескольку часов. Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам. При поступлении подобного звонка немедленно завершите разговор.