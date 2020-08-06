В Исетском молодого парня поймали на краже портативной колонки из магазина

На выходе молодого человека окрикнули сотрудники магазина Фото: pixabay.com

Молодого человека в Исетском поймали на краже товаров из магазина. Сигнал поступил от администрации заведения в местный отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, вскоре задержали подозреваемого. Выяснилось, что 18-летний ранее судимый местный житель присмотрел себе в торговом помещении портативную колонку.

Он положил ее в свой карман, а также спрятал под одежду бутылку алкоголя и направился к выходу. Но на выходе его окликнули сотрудники магазина. Они попросили оплатить товар, однако фигурант, сделав вид, что не слышит, выбежал на улицу. На допросе он пояснил, что колонку потерял, пока бежал от магазина, а алкоголь употребил.

За грабеж молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.