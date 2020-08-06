Детям рассказали, как защитить велосипед от воров

Фото УМВД по Тюменской области

Представители Общественного совета при полиции и сотрудники ялуторовского отдела полиции напомнили юным велосипедистам, как сохранить свой двухколесный транспорт. Общение прошло в рамках акции «Каникулы с Общественным советом».

На улицах Ялуторовска общественник Василий Ворсин и старший инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Устюгова провели познавательные пятиминутки для ребят. Организаторы акции обратились к детям с вопросом о том, какие правила безопасности велосипедов они знают.

Дети отвечали, что главное – не оставлять велосипед без присмотра, а во время посещения магазина нужно оставлять его на специальных стоянках и пользоваться противоугонными устройствами. На ночь нужно заносить свой велосипед в дом, а не хранить на лестничных площадках в подъезде.

В беседе с подростками организаторы акции обратили особое внимание детей на правила перехода проезжей части с велосипедом. Также они напомнили ребятам и об опасности купания в непроверенных местах и без сопровождения взрослых.