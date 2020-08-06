Погода на 6 августа в Тюмени: ни тучки, ни облачка

В четверг тюменцев ожидает солнечная жаркая погода Фото: pixabay.com

Сегодня, 6 августа, в Тюмени по-прежнему будет жарко. В течение дня ожидается солнечная погода без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 16 – 19 градусов, днем – плюс 27 – 29 градусов. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

В этот день Православная Церковь чтит память первых русских святых Бориса и Глеба. Как известно из истории, это были князья, сыновья Владимира Святославовича. Борис и Глеб погибли от руки своего единокровного брата Святополка, который так жестоко боролся за единоличную власть.

Крестьяне старались не ходить в поля и луга, опасаясь грозы, которая в начале августа происходила всё чаще и сопровождалась молниями, от которых могло загореться сено. А женщины и дети меж тем начинали сбор ягод черемухи, из которых потом варили компот, а также засушивали.