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В Омутинском два бездельница пропили чужие чугунные решетки

Собутыльникам не хватило на спиртное, тогда они сдали чужое имущество на металлолом
Есен АбилькеновЕсенАбилькенов
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Собутыльникам не хватило на спиртное, тогда они сдали чужое имущество на металлолом

Собутыльникам не хватило на спиртное, тогда они сдали чужое имущество на металлолом

Фото: pixabay.com

В дежурную часть омутинского отдела полиции в Тюменской области обратился местный житель. Он сообщил том, что кто-то похитил у него чугунные решетки.

Следственно-оперативная группа выехала на место и вскоре установила личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители 1978 и 1994 годов рождения. Обоих задержали.

Подозреваемые объяснили, что в этот день выпивали. А когда алкоголь закончился, один из них предложил украсть чугунные решетки. Мужчины похитили пять решеток и сдали в пункт приема металлолома, выручив тысячу рублей. Деньги они потратили на спиртное. В то время как по оценке экспертов, сумма ущерба составила 2600 рублей.

Возбуждено уголовное дело. За слишком сильное желание выпить за чужой счет виновным теперь может грозить до пяти лет лишения свободы.