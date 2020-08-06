В Тюмени поймали троих таксистов без водительских прав

Фото пресс-службы ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели накануне комплексный рейд по безопасности перевозок пассажиров такси. В акции также приняли участие представители службы судебных приставов, Тюменской таможни и миграционной службы.

Специалисты разных ведомств выявляют среди водителей должников, незаконно ввезенные на территорию РФ транспортные средства и нелегальных мигрантов. Это уже второй такой рейд за текущее лето, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Только в первой половине дня наряды ДПС проверили более 220 автомобилей такси. Выявлено 30 нарушений, в том числе переоборудование автомобилей без соответствующих разрешений (16), нарушение правил тонировки (2), отсутствие полиса ОСАГО (4), езда без водительского удостоверения (3), нечитаемые номерные знаки (1), езда без ремней безопасности (1).

Еще два человека привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Один водитель незаконно нанес на свой автомобиль цветографическую схему такси.

В 2020 году в Тюменской области произошло 77 ДТП с участием автомобилей, имеющих цветографическую схему такси, в них погиб 1 человек, 125 ранены. Почти половина аварий произошла по вине водителей этих автомобилей. Только в 20 случаях таксисты имели лицензию на перевозку пассажиров.