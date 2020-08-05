Тюменец – в числе победителей конкурса «Моя страна – моя Россия»

Житель Тюменской области Александр Ермаков победил в номинации «Большая технологическая разведка моей страны» XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, конкурс проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Участники из 21 региона представили свои инициативы в области науки и технологий, затем эксперты определили четырёх победителей, в число которых вошёл и наш земляк. Как отметил руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин, символично, что проекты в сфере передовых технологий презентовали в онлайн-формате.

–– Реалии нынешнего дня диктуют необходимость применения современных технологий практически во всех сферах деятельности человека. Конкурс «Моя страна – моя Россия» своевременно отразил эту тенденцию в новой номинации «Большая технологическая разведка моей страны». Сегодня в ее финале представлены 38 проектов в области образования, промышленности, предпринимательства и сельского хозяйства, реализация каждого из которых станет новым звеном в механизме технологического развития страны, – подчеркнул он.

Список участников очного тура можно посмотреть на сайте moyastrana.ru. Медали и специальные призы победители получат на торжественной церемонии награждения, которая запланирована на осень.