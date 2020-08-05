В тюменском ЖК Ново-Патрушево появится трёхэтажный детский сад

В конце 2021 года в тюменском ЖК Ново-Патрушево появится новый трёхэтажный детский сад на 320 мест общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, садик рассчитан на 16 групп, включая 4 ясельных группы для детей от 1,5 до 3 лет.

В садике запроектированы все необходимые помещения: медицинский блок, соответствующий требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, кабинет логопеда, легоконструирования, изостудию и музыкальный зал. На территории разместятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы, озеленение деревьями, кустарниками, цветниками и газонами.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в районе ЖК «Юбилейный» (в районе улиц Янтарная и Широтная) началось строительство нового трёхэтажного детского сада. Проект предусматривает 24 группы, из которых 5 групп – для детей ясельного возраста. Также детский сад появится в селе Евсино Голышмановского района. В двухэтажном здании площадью 1320 квадратных метров проектной мощностью на 50 мест расположатся три группы для детей младшего и старшего возраста, а также все необходимые помещения.

Тем временем, в Тюменской области продолжаются работы по строительству детского сада на Московском тракте в Тюмени. Детсад проектной мощностью 330 мест расположится в центре жилой застройки. Общая площадь здания 5,8 тысячи квадратных метров, здесь разместится 14 групп, в том числе и ясли. Контракт на строительство заключён 19 мая.

Напомним, в Тюмени в рамках реализации национального проекта «Демография» строится 10 детских садов.