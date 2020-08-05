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Жители Тюменской области могут подать электронное заявление об изменении параметров ИЖС

Развитие ИТ-систем ведётся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
Алексеев АнатолийАлексеевАнатолий
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Жители Тюменской области могут подать электронное заявление об изменении параметров ИЖС

Жители Тюменской области могут подать электронное заявление об изменении параметров ИЖС

Жители муниципальных образований Тюменской области со 2 августа могут подать заявление об изменении параметров индивидуального жилищного строительства в электронном виде на Портале услуг Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, развитие информационных систем в регионе ведется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», реализующегося в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

В электронном уведомлении нужно указать изменённые данные об индивидуальном жилищном строительстве. Результат услуги в электронном виде можно увидеть на Портале услуг Тюменской области. Если будет нужно – возможно получение и на бумажном носителе в офисах МФЦ.

- Необходимость подавать уведомление о стадиях индивидуального жилищного строительства появилась в августе 2018 года. Статьей 51.1. Градостроительного кодекса предусмотрена подача таких уведомлений для всех, у кого есть земельный участок и на нем планируется строительство дома, и для тех, кто уже строит дом по оформленному разрешению и будет вводить его в эксплуатацию, - рассказали в департаменте информатизации.

Отметим, что до 2 августа подать электронное заявление по этой услуги могли только тюменцы и жители Тюменского района.