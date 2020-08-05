Впервые в истории Тюменской области одиннадцатиклассник сдал три ЕГЭ на 300 баллов Фото: Татьяна Коркина

Ученик гимназии №21 Андрей Левченко стал первым в истории Тюменской области выпускником, сдавшим три ЕГЭ на 300 баллов. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, максимальные баллы парень набрал по точным наукам – физике, математике и информатике.

По словам учителя математики гимназии №21 Галины Сердитовой, Андрея она учит с седьмого класса. Парень всегда был любознательным ребёнком и двигался вперёд.

- В восьмом-девятом классах он приходил на факультативные занятия к моим выпускникам и решал экономические задачи даже быстрее старшеклассников! Андрей всегда участвовал в олимпиадах, ездил на статусные соревнования, очень много занимался сам. Добросовестный и ответственный юноша, всегда выполнял даже больше, чем было нужно. Во время дистанционного обучения делал все задания и всегда дополнительно решал то, что ему интересно и что он считал сложным, - рассказала Галина Сердитова.

Учитель рассказывает, что целеустремлённого парня всегда отличала тяга к знаниям. Он сам находил интересные задания и приходил к учителям с вопросами. Галина уверена, что такие качества помогут Андрею не только в учёбе, но и в жизни.

Помимо «соток» выпускник сдал русский язык на 98 баллов и английский язык – на 87 баллов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», ЕГЭ в 2020 году проходил с 3 июля по 25 июля. Дополнительный период ЕГЭ проходит с 3 по 8 августа. В это время сдают экзамен ребята, которые пропустили его в основной период по болезни или другой уважительной причине. Свои результаты выпускники получат не позднее 17 августа.