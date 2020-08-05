Тюменские инвалиды с нарушениями зрения, слуха и речи пройдут курс реабилитации

Дети с нарушениями зрения, слуха и речи, а также инвалиды старше 18 лет с заболеваниями глаз заехали на двухнедельный курс медико-социальной реабилитации в Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, заезд состоялся 3 августа, все посетители – жители юга региона.

Комплексная медико-социальная реабилитация пройдёт при соблюдении санитарных норм, регламентированных Управлением Роспотребнадзора Тюменской области и в соответствии с Порядком организации работы в организациях, которые представляют реабилитационные услуги. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Набор услуг сохранён, несмотря на сокращение количества дней курса реабилитации. В течение этих двух недель дети и взрослые пройдут комплекс медицинских услуг: офтальмологическое аппаратное лечение, медикаментозное лечение, массаж, физиотерапевтические процедуры, водолечение, ЛФК, фитотерапию.

А ещё клиентам окажут психолого-педагогическую реабилитацию. Для них проведут занятия с психологами, логопедами, дефектологами, сурдопедагогами, реабилитологами и другими специалистами центра. Также пройдут социокультурные мероприятия, занятия по развитию мелкой моторики.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Тюменский областной центр реабилитации инвалидов продолжает работать дистанционно. Сейчас набирает популярность контакт-центр, куда могут обратиться инвалиды и родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.