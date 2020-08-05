Улицу Интернациональную в Тюмени перекроют на три дня

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:04:05+03:00

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В связи с капитальным ремонтом тепловой сети на улице Интернациональной в Тюмени будет прекращено движение автомобильного транспорта с 17 по 20 августа. Перекрыт будет участок улицы от ул. Новоселов до дома № 140 по ул. Интернациональной.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. В соответствии со схемой объезда, преодолеть данный участок можно по улицам Новоселов, Восстания, Декабристов, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU