Улицу Интернациональную в Тюмени перекроют на три дня
В связи с капитальным ремонтом тепловой сети на улице Интернациональной в Тюмени будет прекращено движение автомобильного транспорта с 17 по 20 августа. Перекрыт будет участок улицы от ул. Новоселов до дома № 140 по ул. Интернациональной.
Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. В соответствии со схемой объезда, преодолеть данный участок можно по улицам Новоселов, Восстания, Декабристов, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU