2020-08-05T16:40:44+03:00
Общество

Подруга прямо во время застолья украла у тоболячки украшения

Совершив преступление, женщина вернулась за стол и продолжила веселье
Есен Абилькенов
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Женщина в Тобольске похитила украшения у подругиЖенщина в Тобольске похитила украшения у подругиФото: pixabay.com
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С заявлением о краже серебряных украшений в тобольскую полицию обратилась местная жительница. Сумма ущерба составила 5 000 рублей.

Выяснилось, что потерпевшая с близкой подругой распивали алкоголь. Во время застолья гостья прошла в спальню и украла серебряные украшения. Чтобы не привлекать внимания, она вернулась за стол и продолжила употреблять алкоголь.

Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя тоболячка, близкая подруга потерпевшей. Она призналась в похищении. Серебро женщина успела продать. Возбуждено уголовное дело. Женщина может отправиться в колонию на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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