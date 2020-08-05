Подруга прямо во время застолья украла у тоболячки украшения

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:40:44+03:00

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С заявлением о краже серебряных украшений в тобольскую полицию обратилась местная жительница. Сумма ущерба составила 5 000 рублей.

Выяснилось, что потерпевшая с близкой подругой распивали алкоголь. Во время застолья гостья прошла в спальню и украла серебряные украшения. Чтобы не привлекать внимания, она вернулась за стол и продолжила употреблять алкоголь.

Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя тоболячка, близкая подруга потерпевшей. Она призналась в похищении. Серебро женщина успела продать. Возбуждено уголовное дело. Женщина может отправиться в колонию на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU