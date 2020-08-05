В Тюмени за месяц родилось 1165 детей
Всего с начала года на свет появились 7514 малышей
Всего с начала года на свет появились 7514 малышейФото: pixabay.com
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В июле в Тюмени родилось 1 165 детей. Об этом сообщили в комитете загс администрации города Тюмени.
Всего за семь месяцев текущего года в областном центре появилось на свет 7 514 младенцев. Это на 123 малыша больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Несмотря на ограничительные мероприятия, 915 тюменских пар в июле сыграли заветные свадьбы. Всего за семь месяцев в Тюмени было создано 2 676 семей, сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU