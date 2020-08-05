2020-08-05T14:07:16+03:00
Общество

В Тюменской области безработный угрожал убить сожительницу из ревности

Преступление пресекли сотрудники полиции
Есен Абилькенов
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Преступление пресекли сотрудники полиции. Фото УМВД по Тюменской областиПреступление пресекли сотрудники полиции. Фото УМВД по Тюменской области
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В отделение полиции в Омутинском районе обратилась жительница села Юргинское. Она рассказала, что ей угрожают расправой. Выяснив обстоятельства, полицейские задержали подозреваемого – 41-летнего, ранее судимого, безработного местного жителя.

Потерпевшая пояснила, что проживает с сожителем. В ходе распития спиртного они поссорились на почве ревности. В ходе конфликта сожитель схватил женщину за горло и угрожал убить. Испуганная женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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