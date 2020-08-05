Тоболяк решил выпить с другом и остался без вещей
Полиция Тобольска задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже телефона и инструментов. Ранее к сотрудникам правоохранительных органов обратился 43-летний житель деревни Медведчикова.
Мужчина рассказал, что проснулся утром и обнаружил пропажу сотового телефона и электроинструментов. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что незадолго до кражи потерпевший распивал алкоголь вместе со своим приятелем, ранее судимым 30-летним жителем села Малая Зоркальцева Тобольского района.
Когда хозяин дома уснул, мужчина похитил у друга вещи и поспешил скрыться. Часть украденного злоумышленник успел сдать в комиссионку. Остальное изъято и возвращено владельцу. Воришке грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU