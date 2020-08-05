2020-08-05T13:29:02+03:00
Общество

Тоболяк решил выпить с другом и остался без вещей

В Тобольске задержан подозреваемый в краже
Есен Абилькенов
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После застолья мужчина лишился телефона и инструментовПосле застолья мужчина лишился телефона и инструментовФото: pixabay.com
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Полиция Тобольска задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже телефона и инструментов. Ранее к сотрудникам правоохранительных органов обратился 43-летний житель деревни Медведчикова.

Мужчина рассказал, что проснулся утром и обнаружил пропажу сотового телефона и электроинструментов. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что незадолго до кражи потерпевший распивал алкоголь вместе со своим приятелем, ранее судимым 30-летним жителем села Малая Зоркальцева Тобольского района.

Когда хозяин дома уснул, мужчина похитил у друга вещи и поспешил скрыться. Часть украденного злоумышленник успел сдать в комиссионку. Остальное изъято и возвращено владельцу. Воришке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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