Тоболяк решил выпить с другом и остался без вещей

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:29:02+03:00

После застолья мужчина лишился телефона и инструментов Фото: pixabay.com

В Тобольске задержан подозреваемый в краже

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Полиция Тобольска задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже телефона и инструментов. Ранее к сотрудникам правоохранительных органов обратился 43-летний житель деревни Медведчикова.

Мужчина рассказал, что проснулся утром и обнаружил пропажу сотового телефона и электроинструментов. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что незадолго до кражи потерпевший распивал алкоголь вместе со своим приятелем, ранее судимым 30-летним жителем села Малая Зоркальцева Тобольского района.

Когда хозяин дома уснул, мужчина похитил у друга вещи и поспешил скрыться. Часть украденного злоумышленник успел сдать в комиссионку. Остальное изъято и возвращено владельцу. Воришке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU