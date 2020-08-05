2020-08-05T12:56:57+03:00
Общество

Гостья из Кургана оставила знакомого без телефона

Полиция Исетского района раскрыла кражу
Есен Абилькенов
Поделиться:
Женщина украла деньги и телефон у знакомого и отправилась по магазинамЖенщина украла деньги и телефон у знакомого и отправилась по магазинамФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В отдел полиции села Исетское с заявлением о краже денег и телефона обратился местный житель 1972 года рождения. Правоохранители установили личность подозреваемой и задержали ее.

Как выяснили сотрудники полиции, к мужчине в гости приехала знакомая из Курганской области. После застолья хозяин отправился на работу, а гостья осталась в доме. В тумбочке она нашла коробку с новым сотовым телефоном и деньги.

32-летняя женщина присвоила себе чужой гаджет и часть денег. Когда мужчина вернулся домой, гостья спешно попрощалась и на автобусе уехала домой. Пропажу хозяин дома обнаружил только через несколько дней. Женщина потратила деньги на продукты, а телефон хотела оставить себе.

Теперь ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Похищенный телефон изъят и будет возвращен законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области безработный угрожал убить сожительницу из ревности
За сутки в Тюменской области выписали 149 человек, излечившихся от коронавируса
Тоболяк решил выпить с другом и остался без вещей
Гостья из Кургана оставила знакомого без телефона
Безработная селянка утащила из чужой квартиры телевизор
На тюменской набережной высадили ивы
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 августа 2020 года увеличилось на 82 человека
В Тюмени мужчина убил случайную прохожую несколькими ударами складного ножа
Тюменцы укрепляют тело и дух с помощью армейской зарядки
Тюменцы высказали свое мнение о наказании за неуплату алиментов
Землевладелицу в Тюменской области наказали за уничтожение плодородного слоя
В Тюменской области горят мусорные баки
В Тюменской области 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом
В Тюмени проводили на пенсию полицейского Кузю
Водителей в Тюменской области призвали отказаться от гаджетов за рулем
В Заводоуковске завелась банда, воровавшая сено
Погода на 5 августа в Тюмени: снова плюс 30
Александр Моор внёс на рассмотрение президенту РФ кандидатуры на пост губернатора Югры
Россельхозбанк начнет подготовку фермеров для Сибири
Мотоциклист насмерть разбился в ДТП под Тюменью
В Тюмени парень получил по лицу за отказ дать прикурить
Тюменец едва не пожалел об оставленной без присмотра у озера сумке
В Тюмени крупная компания не заплатила налогов на 79 миллионов рублей