Гостья из Кургана оставила знакомого без телефона

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:56:57+03:00

Женщина украла деньги и телефон у знакомого и отправилась по магазинам Фото: pixabay.com

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В отдел полиции села Исетское с заявлением о краже денег и телефона обратился местный житель 1972 года рождения. Правоохранители установили личность подозреваемой и задержали ее.

Как выяснили сотрудники полиции, к мужчине в гости приехала знакомая из Курганской области. После застолья хозяин отправился на работу, а гостья осталась в доме. В тумбочке она нашла коробку с новым сотовым телефоном и деньги.

32-летняя женщина присвоила себе чужой гаджет и часть денег. Когда мужчина вернулся домой, гостья спешно попрощалась и на автобусе уехала домой. Пропажу хозяин дома обнаружил только через несколько дней. Женщина потратила деньги на продукты, а телефон хотела оставить себе.

Теперь ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Похищенный телефон изъят и будет возвращен законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU