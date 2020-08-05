Безработная селянка утащила из чужой квартиры телевизор
В дежурную часть полиции города Ишима обратилась местная жительница 1965 года рождения. Она сообщила, что из ее квартиры пропал телевизор. Ущерб составил 11 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая неработающая 24-летняя жительница Казанского района. Девушка рассказала, что накануне вечером находилась в гостях у потерпевшей.
Женщины распивали спиртные напитки. После застолья воровка, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта, вернулась и украла телевизор. Технику девушка продала, а деньги потратила на свои нужды. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взяли подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU