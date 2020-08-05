Безработная селянка утащила из чужой квартиры телевизор

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:38:37+03:00

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В дежурную часть полиции города Ишима обратилась местная жительница 1965 года рождения. Она сообщила, что из ее квартиры пропал телевизор. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая неработающая 24-летняя жительница Казанского района. Девушка рассказала, что накануне вечером находилась в гостях у потерпевшей.

Женщины распивали спиртные напитки. После застолья воровка, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта, вернулась и украла телевизор. Технику девушка продала, а деньги потратила на свои нужды. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU