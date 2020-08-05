На тюменской набережной высадили ивы

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:22:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Десять ив, высаженных в декоративные контейнеры, появились на набережной Тюмени. Инициатором озеленения стала компания «Тюменьгормост», сообщили в администрации города.

– Набережная является гидротехническим сооружением, целостность которого нарушать ни в коем случае нельзя. Посоветовавшись со специалистами-агрономами, мы нашли выход и высадили деревья в специальные ящики, – отметил директор компании Николай Грибоедов.

Он добавил, что тюменская набережная находится в процессе развития. Над тем, чтобы сделать ее еще более комфортной и уютной, работает специальная комиссия. В ближайших планах – озеленение территории еще на протяжении трех километров.

Мобильные ящики имеют сразу несколько преимуществ. Вода при поливе не уходит в грунт, а сохраняется в корневой системе. Ивы любят влагу, поэтому специалисты будут увлажнять почву несколько раз в день. Кроме того, деревья при необходимости можно переставлять в другие уголки набережной. Сейчас ивы расставлены так, чтобы любители езды на велосипедах или самокатах не подвергали опасности гуляющих и снижали скорость. Со временем подросшие деревья создадут тень, и под ними можно будет укрыться от солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU