2020-08-05T12:22:11+03:00
Общество

На тюменской набережной высадили ивы

Озеленение набережной будет продолжено
Есен Абилькенов
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Фото со страницы "Тюмень - наш дом" в ВКФото со страницы "Тюмень - наш дом" в ВК
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Десять ив, высаженных в декоративные контейнеры, появились на набережной Тюмени. Инициатором озеленения стала компания «Тюменьгормост», сообщили в администрации города.

– Набережная является гидротехническим сооружением, целостность которого нарушать ни в коем случае нельзя. Посоветовавшись со специалистами-агрономами, мы нашли выход и высадили деревья в специальные ящики, – отметил директор компании Николай Грибоедов.

Он добавил, что тюменская набережная находится в процессе развития. Над тем, чтобы сделать ее еще более комфортной и уютной, работает специальная комиссия. В ближайших планах – озеленение территории еще на протяжении трех километров.

Мобильные ящики имеют сразу несколько преимуществ. Вода при поливе не уходит в грунт, а сохраняется в корневой системе. Ивы любят влагу, поэтому специалисты будут увлажнять почву несколько раз в день. Кроме того, деревья при необходимости можно переставлять в другие уголки набережной. Сейчас ивы расставлены так, чтобы любители езды на велосипедах или самокатах не подвергали опасности гуляющих и снижали скорость. Со временем подросшие деревья создадут тень, и под ними можно будет укрыться от солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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