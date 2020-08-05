В Тюмени мужчина убил случайную прохожую несколькими ударами складного ножа

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:30:49+03:00

Роковая встреча произошла в одном из дворов ранним утром в конце июля Фото: pixabay.com

Роковая встреча произошла в одном из дворов ранним утром в конце июля

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В Тюменской области 32-летнему ранее судимому тюменцу предъявлено обвинение в убийстве. Расследованием преступления занимались сотрудники следственного управления СКР.

По версии следствия, 29 июля около 4 часов утра возле одного из домов на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени обвиняемый спровоцировал конфликт со случайной прохожей. В итоге он нанес жертве множество ударов в область груди складным ножом. От ранений женщина погибла. Убийца скрылся.

Следователи регионального СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Правоохранители опросили очевидцев, отсмотрели видеозаписи с близлежащих камер видеонаблюдения, провели другие мероприятия, чтобы раскрыть это дерзкое преступление. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU