В Тюмени мужчина убил случайную прохожую несколькими ударами складного ножа
В Тюменской области 32-летнему ранее судимому тюменцу предъявлено обвинение в убийстве. Расследованием преступления занимались сотрудники следственного управления СКР.
По версии следствия, 29 июля около 4 часов утра возле одного из домов на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени обвиняемый спровоцировал конфликт со случайной прохожей. В итоге он нанес жертве множество ударов в область груди складным ножом. От ранений женщина погибла. Убийца скрылся.
Следователи регионального СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Правоохранители опросили очевидцев, отсмотрели видеозаписи с близлежащих камер видеонаблюдения, провели другие мероприятия, чтобы раскрыть это дерзкое преступление. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU