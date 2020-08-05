Тюменцы укрепляют тело и дух с помощью армейской зарядки

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:28:54+03:00

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Не впервые после рассвета тюменцы тренируются на свежем воздухе. Каждую среду в 6 утра под руководством воркаут-тренера Сергея Мехнина в городских парках проходит зарядка. По словам Сергея, тренировки они проводят в крупных парках, чтобы каждый мог соблюдать положенную социальную дистанцию.

– Еженедельную зарядку длительностью около 40 минут могут посетить 50 человек. За это время мы успеваем размяться, сделать основные упражнения и выполнить отдельную программу тренировки, которая меняется каждую неделю, – сообщил Сергей Мехнин.

Например, сегодня воркаут-тренер и инструктор по айкидо Игорь Чесных провели армейскую зарядку для 39 человек в Комсомольском сквере. В следующую среду тренировка пройдёт в экопарке Затюменский. Спортсмены обещают, что она будет необычной.

Напомним, лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин каждую неделю проводит для всех неравнодушных к своему здоровью тюменцев весёлые 40-минутные зарядки. Идея «тормошить» заспанных тюменцев пришла к нему ещё зимой 2018 года. Он вспомнил, как в армии солдат отправляют на пробежку в любую погоду, и это действительно укрепляет тело и дух.

Армейская Зарядка в 6:00.

ИСТОЧНИК KP.RU