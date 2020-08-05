2020-08-05T11:28:54+03:00
Спорт

Тюменцы укрепляют тело и дух с помощью армейской зарядки

Размяться можно каждую среду в крупных городских парках [видео]
Вячеслав Дробитов
Поделиться:
Тюменцы укрепляют тело и дух с помощью армейской зарядкиТюменцы укрепляют тело и дух с помощью армейской зарядкиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Не впервые после рассвета тюменцы тренируются на свежем воздухе. Каждую среду в 6 утра под руководством воркаут-тренера Сергея Мехнина в городских парках проходит зарядка. По словам Сергея, тренировки они проводят в крупных парках, чтобы каждый мог соблюдать положенную социальную дистанцию.

– Еженедельную зарядку длительностью около 40 минут могут посетить 50 человек. За это время мы успеваем размяться, сделать основные упражнения и выполнить отдельную программу тренировки, которая меняется каждую неделю, – сообщил Сергей Мехнин.

Например, сегодня воркаут-тренер и инструктор по айкидо Игорь Чесных провели армейскую зарядку для 39 человек в Комсомольском сквере. В следующую среду тренировка пройдёт в экопарке Затюменский. Спортсмены обещают, что она будет необычной.

Напомним, лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин каждую неделю проводит для всех неравнодушных к своему здоровью тюменцев весёлые 40-минутные зарядки. Идея «тормошить» заспанных тюменцев пришла к нему ещё зимой 2018 года. Он вспомнил, как в армии солдат отправляют на пробежку в любую погоду, и это действительно укрепляет тело и дух.

Армейская Зарядка в 6:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 августа 2020 года увеличилось на 82 человека
В Тюмени мужчина убил случайную прохожую несколькими ударами складного ножа
Тюменцы укрепляют тело и дух с помощью армейской зарядки
Тюменцы высказали свое мнение о наказании за неуплату алиментов
Землевладелицу в Тюменской области наказали за уничтожение плодородного слоя
В Тюменской области горят мусорные баки
В Тюменской области 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом
В Тюмени проводили на пенсию полицейского Кузю
Водителей в Тюменской области призвали отказаться от гаджетов за рулем
В Заводоуковске завелась банда, воровавшая сено
Погода на 5 августа в Тюмени: снова плюс 30
Александр Моор внёс на рассмотрение президенту РФ кандидатуры на пост губернатора Югры
Россельхозбанк начнет подготовку фермеров для Сибири
Мотоциклист насмерть разбился в ДТП под Тюменью
В Тюмени парень получил по лицу за отказ дать прикурить
Тюменец едва не пожалел об оставленной без присмотра у озера сумке
В Тюмени крупная компания не заплатила налогов на 79 миллионов рублей