Тюменцы высказали свое мнение о наказании за неуплату алиментов

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:06:50+03:00

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Опрос по проблеме неуплаты алиментов провели в Тюмени сотрудники службы судебных приставов совместно со специалистами городской комиссии по делам несовершеннолетних, при активной помощи волонтеров центра «Дзержинец».

Большинство опрошенных предлагают ввести на законодательном уровне помощь родителям-алиментщикам, содействуя их трудоустройству и повышению заработной платы. Однако в ФССП отмечают, что именно злостные алиментщики не работают и не хотят ничего менять в своей жизни.

Кто-то считает, что лучшее наказание за игнорирование своих детей – лишение свободы. Впрочем, они не учли, что данная мера наказания уже прописана в законе. Треть респондентов посчитали, что в ситуации с алиментами неправы оба родителя. Один не хочет платить, а другой жалуется, что не в силах содержать детей, и привлекает для решения этого вопроса государство. Граждане советуют в таких случаях передавать ребенка той семье, которая будет любить его, содержать и не считать обузой.

ИСТОЧНИК KP.RU