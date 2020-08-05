Землевладелицу в Тюменской области наказали за уничтожение плодородного слоя

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:14:22+03:00

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В Тюменской области суд отказался удовлетворить апелляцию собственника земельного участка, которого оштрафовали за нарушения в использовании территории. За уничтожение плодородного слоя владелец земли заплатит 20 тысяч рублей.

Речь идет о земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 185 тысяч квадратных метров, расположенном в Нижнетавдинском районе. Осенью прошлого года инспектор Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провел осмотр данной территории и выявил серьезные нарушения.

Участок находится в пользовании у ООО «Западно-Сибирская Группа Компаний» посредством договора аренды с собственницей земли Туктуевой Н.С., сообщили в ведомстве. На участке выявлены следы проведения работ по добыче песка. На месте их проведения расположена зона карьера. Плодородный слой почвы на поверхности и по краям рабочей зоны выработок отсутствует. Признаков проведения рекультивации не установлено.

Специалисты провели отбор образцов почвы. Установлено частичное разрушение почвенного покрова, характеризующееся ухудшением его физического состояния, а также потерей плодородия почв. Было возбуждено дело в связи с невыполнением мероприятий по предотвращению уничтожения плодородного слоя почвы. Собственнице участка назначен штрафа 20 тысяч рублей.

Не согласившись с решением, владелица земли обжаловала его в Нижнетавдинском районном суде, а затем и в Тюменском областном суде. Однако жалоба осталась без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU