В Тюменской области горят мусорные баки

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:00:56+03:00

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Жителям Тюменской области напомнили о правилах использования мусорных контейнеров. В регионе участились случаи возгорания на контейнерных площадках.

Граждане стали чаще выбрасывать в баки тяжелые строительные отходы, которые нужно складывать в другие емкости. Также в контейнеры бросают крупногабаритный мусор и различные источники возгорания. Это особенно опасно, поскольку огонь может перекинуться на ближайшие зеленые насаждения, постройки, припаркованные автомобили.

Так, в Тюменском районе в баки бросают тлеющую золу, непотушенные окурки, воспламеняющиеся жидкости. С начала года здесь произошло 12 возгораний на площадках для сбора ТКО. Нередко жители устраивают пожары в контейнерах и в Тюмени, где сгорело 10 емкостей для мусора. 2 августа был уничтожен один из двух контейнеров, недавно установленных на улице Жданова. Месяц назад их поставили вместо других баков, которые вывели из строя жители.

Неправильно используют контейнеры и в Ишимском районе. Здесь устроили 9 пожаров на контейнерных площадках.

Всего с начала года в Тюменской области зафиксировано возгорание 40 контейнеров. Чаще всего происшествия случаются в летний период.

Так как после возгорания емкости, как правило, невозможно восстановить, все факты передаются в правоохранительные органы. Виновникам предстоит не только возместить расходы на новый контейнер, но и грозит административная либо уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU