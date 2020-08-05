В Тюменской области 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:59:50+03:00

Всего в регионе зарегистрировано почти 18 тысяч нападений клещей Фото: pixabay.com

Всего в регионе зарегистрировано почти 18 тысяч нападений клещей

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С начала регистрации в Тюменской области зарегистрировано 17871 обращение по поводу присасывания клещей. Из них 3712 – дети до 14 лет.

Отметим, что в прошлом сезоне было зарегистрировано 15905 обращений, а в сезоне 2018 года – 14459. Таким образом, в этом году случаев присасывания клещей больше на 23,6 %, чем двумя годами ранее. Как отмечают эксперты Роспотребнадзора, активность клещей связана с более теплой зимой и ранним началом эпидсезона: первое присасывание зарегистрировано 12 марта.

Всем пострадавшим, не привитым против КВЭ, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Зарегистрирован 31 случай заболевания клещевым энцефалитом и 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

По еженедельным данным, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

В Роспотребнадзоре напоминают, что снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораторию ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. С начала эпидсезона 2020 года исследовано от населения 2174 клеща, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 26 (1,2 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 1040 (47,8 %) клещах.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано более 6 тыс. га.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года привито от клещевого энцефалита 65874 человека, из них 18342 - дети до 14 лет. В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU