В Тюмени проводили на пенсию полицейского Кузю

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:17:54+03:00

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Немецкая овчарка Стоун Халк Атлант, которая несла службу в кинологическом центре УМВД России по Тюменской области, вышла на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Служебная собака работала с конвойной службой. В обязанности Кузи, как его ласкового зовут кинологи, входила охрана, сопровождение в суды и конвоирование задержанных и арестованных, в том числе и на следственных экспериментах.

Кузя выполнял свои обязанности 8 лет. За время несения службы, он зарекомендовал себя как спокойный, выдержанный и профессионально подготовленный напарник кинолога. Сейчас по выслуге лет собака списывается или, как говорят полицейские – выходит на пенсию. Четвероногого друга забирает к себе бывший кинолог Марина Тарасова.

ИСТОЧНИК KP.RU