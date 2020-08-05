В Заводоуковске завелась банда, воровавшая сено

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:09:18+03:00

Трое мужчин вывозили чужое сено на УАЗе с прицепом Фото: pixabay.com

Трое мужчин вывозили чужое сено на УАЗе с прицепом

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Организованную группу, которая занималась кражей сена, задержали сотрудники полиции в Заводоуковске. В правоохранительные органы обратился представитель одного из местных предприятий, заявив о краже.

Он пояснил, что с поля организации неизвестные похитили 31 рулон сена. Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали трех подозреваемых – местных жителей 1962, 1976 и 1981 годов рождения. Мужчины признались, что чужое сено вывозили на протяжении нескольких недель. Они использовали автомобиль УАЗ с прицепом. А похищенное использовали в личном хозяйстве.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить виновникам, – лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU