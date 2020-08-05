2020-08-05T05:16:22+03:00
Общество

Погода на 5 августа в Тюмени: снова плюс 30

Синоптики прогнозируют на среду жаркую погоду
Есен Абилькенов
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Синоптики прогнозируют на среду жаркую погодуСиноптики прогнозируют на среду жаркую погодуФото: pixabay.com
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Сегодня, 5 августа, в Тюмени продолжит стоять жаркая погода. В течение будет малооблачно.

Температура воздуха ночью будет плюс 19-22 градуса, днем – плюс 27-31 градус. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2–4 метра в секунду.

На Руси 5 августа отмечался день Трофима Бессонника. По церковному календарю это дата памяти святых Трофима, Феофила и тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане.

А Бессонником день назвали, поскольку была в разгаре страда. На эту тему в народе бытовали разные поговорки, например, такие: «Долго спать — добра не видать», «Идет работа — спать неохота». На Трофима начинали собирать калину и малину, поэтому день также назывался Калинники-Малинники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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