4 Авг. 2020 2020-08-04T19:03:54+03:00

Александр Моор внёс на рассмотрение президенту РФ кандидатуры, претендующие на должность губернатора Югры Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Рассказываем, кто находится в их числе

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Список кандидатур, которые претендуют на должность губернатора ХМАО-Югры, внёс на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тюменской области Александр Моор. Как сообщили в региональном правительстве, в списке – 5 из 8 кандидатур, которые выдвинули региональные отделения политических партий, имеющих право вносить предложения о кандидатурах для избрания на должность ХМАО-Югры.

В их числе: действующий губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, Евгений Марков, Алексей Савинцев, Михаил Сердюк и Борис Хохряков. Президент РФ выберет трёх кандидатов, из которых в сентябре 2020 парламент округа выберет губернатора Югры.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», на заседании президиума Регионального политического совета регионального отделения партии «Единая Россия» сформирован список кандидатур на должность губернатора Югры. В список власти вошли действующий глава региона Наталья Комарова, председатель Думы Югры Борис Хохряков и глава города Урай Тимур Закирзянов.

Наталья Комарова выразила благодарность партии за доверие соратников партии. Напомним, на заседании определен список кандидатов на должность главы региона. Голосование по избранию губернатора состоится 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU