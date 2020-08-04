Россельхозбанк начнет подготовку фермеров для Сибири

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:48:52+03:00

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Россельхозбанк предложил открыть в Тюменской области «Школу фермеров», которая станет дополнительной мерой поддержки для бизнеса и сельских жителей. Об этом заявил председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Также Борис Листов и Александр Моор подписали соглашение о сотрудничестве между банком и Тюменской областью. Оно предполагает развитие системы кредитования и банковского обслуживания, разработку инвестиционных программ, создание индустриальных и технологических парков и территорий опережающего социально-экономического развития в регионе.

– Россельхозбанк уделяет особое внимание развитию малого бизнеса на селе. Поэтому мы вышли с предложением запустить в регионе проект «Школа фермеров», и нашли полное понимание. Наш проект позволяет подготовить новых фермеров, повысить квалификацию действующих, расширить их специализацию, чтобы они могли обрести второе дыхание. Сейчас такое время, когда нужно создавать условия, чтобы люди могли реализовать себя в новом качестве, а в сельской местности появились новые рабочие места, – подчеркнул Борис Листов после подписания соглашения.

«Школа фермеров» – это программа Россельхозбанка по теоретическому и практическому обучению. Ее цель – помочь выстроить эффективный фермерский бизнес с нуля, а также повысить квалификацию уже начавших свое дело предпринимателей.

Проект «Школа фермеров» стартовал летом, в год 20-летия банка. Пилотными регионами стали Республика Башкортостан, Ставропольский край, Московская и Новосибирская области. Обучение первой группы (100 слушателей) в пилотных регионах будет бесплатным, все расходы за организацию программ обучения и привлечение участников берет на себя банк. Набор в группу завершен, занятия начнутся 1 сентября 2020 года. Теоретическое обучение будет проводиться на базе аграрных вузов, а практическое – при участии ведущих сельскохозяйственных производителей, как фермеров, так и крупного бизнеса. Выпускники получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства и смогут рассчитывать на грантовую поддержку.

– У нас проходит Год сельского предпринимательства. И могу точно сказать, что мы на одной волне с Россельхозбанком. Сейчас для каждого муниципального образования, где есть сельский бизнес, готовится индивидуальный инвестиционный план, и проект, похожий на «Школу фермеров», мы реализуем на региональном уровне. Вместе с Россельхозбанком мы сделаем этот проект эффективнее, чтобы все, кто хочет заниматься бизнесом в сельском хозяйстве, могли получить достаточно опыта, знаний, понимания технологий и финансирования своих стартапов, – отметил Александр Моор.

Также Россельхозбанк рассматривает возможность провести в Тюменской области фестиваль фермерской продукции «СВОЁ» при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. За три года (2017 – 2019) проведения фестиваля в разных городах о себе на нем заявили 1 000 фермерских хозяйств, которые представили свою продукцию полумиллиону посетителей.

В последнее время роль крестьянско-фермерских хозяйств стабильно растет. С 2010 года вклад фермеров в производство товарной массы продукции АПК практически удвоился. За время своей работы Россельхозбанк профинансировал 22,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств на сумму 245 млрд рублей. Только в 2019 году банк поддержал 1,9 тыс. хозяйств на сумму 15,6 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.