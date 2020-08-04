Мотоциклист насмерть разбился в ДТП под Тюменью

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:30:12+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом с участием мотоциклиста произошло сегодня днем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как сообщается, столкновение мотоцикла Harley-Davidson и кроссовера Toyota RAV4 произошло на 11-м километре Ялуторовского тракта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, по предварительной информации, водитель внедорожника не пропустил мотоциклиста, когда совершал поворот.

Мужчина 1978 года рождения, управлявший мотоциклом, погиб на месте, сообщает «Мегатюмень». Более детально все обстоятельства происшествия будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU