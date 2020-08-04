2020-08-04T16:30:12+03:00
Общество

Мотоциклист насмерть разбился в ДТП под Тюменью

О происшествии стало известно из социальных сетей
Есен Абилькенов
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О происшествии стало известно из социальных сетейО происшествии стало известно из социальных сетейФото: pixabay.com
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом с участием мотоциклиста произошло сегодня днем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как сообщается, столкновение мотоцикла Harley-Davidson и кроссовера Toyota RAV4 произошло на 11-м километре Ялуторовского тракта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, по предварительной информации, водитель внедорожника не пропустил мотоциклиста, когда совершал поворот.

Мужчина 1978 года рождения, управлявший мотоциклом, погиб на месте, сообщает «Мегатюмень». Более детально все обстоятельства происшествия будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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