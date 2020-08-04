В Тюмени парень получил по лицу за отказ дать прикурить

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:58:22+03:00

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В дежурную часть городской полиции поступило сообщение о том, что 20-летний местный житель пострадал в драке. Стражи правопорядка установили, что в день преступления молодой человек находился во дворе жилого дома.

Навстречу ему шла незнакомая супружеская пара. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил у парня закурить, на что получил отказ. В ходе беседы произошел конфликт, словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Выпивший злоумышленник нанес удар кулаком по лицу молодому человеку.

Согласно экспертизе, потерпевшему нанесен легкий вред здоровью. Сотрудники полиции установили и задержали 34-летнего безработного жителя Тюмени. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник может сесть на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU